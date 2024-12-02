Резидент ПВТ разработал ИИ-платформу для кадрового менеджмента

В современном мире, где скорость изменений и уровень конкуренции растут с каждым днем, управление персоналом становится одной из ключевых задач для бизнеса. Сложности поиска, удержания и развития сотрудников требуют быстрого и точного принятия решений, а ручное управление уже не справляется с этими вызовами.

Для решения этих задач резидент Парка высоких технологий – компания «Кэтлоджик» разработала Stafflow — инновационную платформу по управлению персоналом полного цикла. Это автоматизированное решение помогает оптимизировать ключевые HR-процессы, от подбора и адаптации до обучения и удержания сотрудников, предоставляя компании гибкость и устойчивость в условиях быстро меняющегося рынка. Об этом сообщает пресс-служба Парка.

Stafflow – простая и удобная в использовании HR-платформа с встроенным AI-помощником. Функционал «цифрового HR-специалиста» позволяет автоматизировать кадровые процессы от найма до повышения эффективности: управлять вакансиями и их размещением на разных площадках, собирать отклики и анализировать этапы взаимодействия с кандидатами и между членами команды, безопасно управлять всей информацией о компании и сотрудниках с помощью уровней доступа, создавать многоуровневые центры знаний и индивидуальные программы развития каждого сотрудника, оценивать компетенции и проводить мониторинг результативности, поддерживая эффективное управление талантами и формирование кадрового резерва, систематизировать данные и многое другое.

При этом Stafflow может быть кастомизирована в соответствии с потребностями конкретного бизнеса для улучшения командных показателей и достижения стратегических задач, а управлять приложением можно в режиме реального времени со своего смартфона.

Преимущества платформы Stafflow:

• централизованное управление всеми HR-процессами в одном инструменте для повышения эффективности и прозрачности;

• встроенный AI-помощник для создания контента;

• адаптация функционала под белорусское законодательство;

• интеграция с локальными площадками для руководителей и HR;

• локальная поддержка и команда разработки в Беларуси;

• гибкость к изменениям и оперативная обратная связь;

• экспертная помощь в настройке системы для бизнеса;

• надёжная защита и конфиденциальность данных.