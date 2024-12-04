Amazon представила ИИ-модели Nova

На конференции AWS re:Invent компания Amazon анонсировала серию больших языковых моделей (LLM) под названием Nova, которые будут доступны клиентам Amazon Bedrock.

Amazon теперь предлагает три модели ИИ Nova:

Nova Micro — оптимизированная по скорости и цене текстовая модель;

Nova Lite — недорогая мультимодальная модель, работающая с текстом, изображениями и видео;

Nova Pro — высокопроизводительная мультимодальная модель.

В разработке находится модель Amazon Nova Premier, которая, как ожидается, сможет выполнять сложные рассуждения и решать комплексные задачи. Кроме того, Amazon представила модели для генерации изображений (Nova Canvas) и видео (Nova Reel), с метаданными, указывающими на их происхождение, в целях ответственного использования ИИ. В 2025 году планируется выпуск моделей для голосового взаимодействия и расширенной мультимодальной работы.

На AWS re:Invent Amazon объявила о совместном проекте с Anthropic по созданию масштабного вычислительного кластера на базе ускорителей Trainium 2, который обеспечит Anthropic (в который Amazon инвестировала $8 млрд) ресурсами для разработки и развертывания своих ИИ-проектов. Также стало известно об использовании чипов Amazon в ИИ-системах Apple. Amazon подтвердила продолжающуюся работу над обновленной версией Alexa, релиз которой, первоначально ожидавшийся осенью, предположительно перенесен на следующий год.