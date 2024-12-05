Вышло большое обновление Telegram

Разработчики популярного мессенджера Telegram сообщили о выходе масштабного обновления. У владельцев каналов появился простой способ монетизировать свой труд, а разработчики мини-приложений получили мощный инструмент для привлечения новых пользователей. Кроме того, пользователи Telegram теперь могут находить стикеры с помощью ИИ и создавать коллажи из фотографий и видео в своих историях.

Партнёрские программы

В этом обновлении Telegram представляет партнёрские программы для мини-приложений. Это первые в истории социальных медиа кампании по продвижению, полностью прозрачные как для инфлюенсеров, так и для их аудитории — с понятными публично доступными условиями, в честности которых может убедиться каждый.

Все пользователи и каналы в Telegram теперь могут зарабатывать звёзды в партнёрских программах от разработчиков мини-приложений. Список доступных программ можно найти в разделе настроек «Баланс звёзд». Для участия просто выберите подходящую программу из списка, получите уникальную реферальную ссылку и поделитесь ею со своей аудиторией.

Когда пользователь переходит по реферальной ссылке в мини-приложение и совершает там покупки за Звёзды Telegram, вы получаете комиссию — определённый процент от звёзд, потраченных этим пользователем в приложении. Комиссия будет зачисляться на баланс в реальном времени — как только пользователь, которого пригласили в мини-приложение, совершит там покупку.

Запуск партнёрских программ

Любой разработчик мини-приложений или ботов в Telegram может запустить собственную партнёрскую программу и указать, каким процентом от своего будущего дохода он готов делиться с теми, кто будет привлекать пользователей. Более того, разработчики сами решают, как долго они будут делиться доходами с момента, когда пользователь начнёт взаимодействовать с мини-приложением.

Поиск стикеров с помощью ИИ

Найти идеальный стикер стало ещё проще! Благодаря специально натренированной модели ИИ, панель стикеров теперь поддерживает сложные поисковые запросы с несколькими ключевыми словами. Например, попробуйте ввести " кот пьёт кофе" — и перед вами мгновенно появятся результаты, отобранные среди более 40 000 стикеров из официальных наборов Telegram.

Коллажи в историях

В историях Telegram появилось ещё больше пространства для творчества — теперь пользователям доступны коллажи. Вы можете собирать до 6 фотографий или видео в единую историю и выбирать различные варианты их расположения. Чтобы создать идеальную композицию, достаточно добавить медиафайлы прямо из галереи или с камеры — и заполнить ими все ячейки коллажа.

Подписи над медиафайлами

Подписи к медиафайлам в чатах теперь легко располагать сверху с помощью новой кнопки Перенести подпись наверх в редакторе медиафайлов.