OpenAI запускает обновленную модель o1 и подписку ChatGPT Pro

OpenAI запустила 12-дневную серию анонсов, начав с презентации ChatGPT Pro — новой подписки за $200 в месяц. Она предоставляет неограниченный доступ ко всем моделям OpenAI, включая флагманскую o1 pro — усовершенствованную версию o1, отличающуюся улучшенными логическими и рассудочными способностями.

Стоимость ChatGPT Pro в десять раз выше базового тарифа ChatGPT Plus, что делает его самым дорогим предложением OpenAI. Учитывая, что многие пользователи считают ChatGPT Plus дорогостоящим, целевая аудитория ChatGPT Pro вызывает вопросы.

ChatGPT Pro открывает доступ к самой мощной на сегодняшний день модели OpenAI, o1 pro. Эта модель, отличающаяся более длительным временем обработки запросов для повышения точности, демонстрирует лучшие результаты, чем o1 и o1-preview, особенно в таких областях, как обработка данных, программирование и юридический анализ. Независимые эксперты отмечают повышенную точность и полноту ответов o1 pro, особенно в сложных математических, научных и кодировочных задачах.

Для привлечения пользователей OpenAI предоставила подписчикам ChatGPT Pro неограниченный доступ к модели GPT-4o и режиму Advanced Voice Mode, обеспечивающему максимально естественное общение. Пользователи ChatGPT Plus имеют ограниченное время использования этих функций, а бесплатные пользователи — только доступ к превью.