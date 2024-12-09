МТС рассказал, зачем крупным компаниям устойчивые социальные инициативы

МТС на Форуме ответственного бизнеса в Минске рассказал, почему компания инвестирует в информационные кампании по кибербезопасности, экоинициативы и проекты по цифровой грамотности. Мероприятие сети Глобального договора ООН в Беларуси собрало сотни представителей крупного бизнеса, дипломатического корпуса и научного сообщества.

Форум ответственного бизнеса в третий раз стал площадкой для обмена опытом и поиска решений для внедрения принципов устойчивости в бизнес-процессы. Одним из спикеров стала Мария Канасевич, руководитель группы по связям с общественностью компании МТС.

«Крупные компании обязаны инвестировать в устойчивое развитие, конструируя социальную реальность и показывая пример другим. Потребители все чаще выбирают тех, кто разделяет их персональные ценности, поэтому для бренда крайне важно гармонизировать цели бизнеса с общественно значимыми целями. В условиях глобальных вызовов компании должны адаптироваться, а устойчивые PR -проекты помогают быть актуальными и соответствовать требованиям общества», — рассказывает Мария Канасевич.

По мнению Марии, устойчивые социальные инициативы в долгосрочной перспективе способствуют формированию положительного имиджа компании и позволяют выделяться на фоне других игроков. Также проекты повышают мотивацию и вовлеченность сотрудников, улучшая корпоративную культуру.

В рамках мероприятия компания поделилась своим опытом реализации проектов в сфере ESG. МТС делает шаги по снижению экологического следа и уделяет особое внимание заботе о молодежи и старшем поколении. В числе примеров проект по профилактике кибербуллинга #ИнтернетБезБуллинга и онлайн-школа цифровой грамотности #НаучиСвоихБлизких. Обе инициативы имеют долгосрочный характер и давно вышли на национальный уровень, охватывая тысячи белорусов.