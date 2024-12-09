VK Tech собирается на IPO

Технологический холдинг VK планирует вывести на IPO на Московской бирже свою технологическую структуру VK Tech, о чем заявили в пресс-службе, добавив, что решение будет принято с учетом рыночной конъюнктуры.

МКПАО "ВК" рассматривает возможность провести первичное публичное размещение акций технологической вертикали VK Tech (АО "ВК Технологии") на Московской бирже. Возможность рассматривается в рамках регулярной оценки стратегических перспектив развития VK.

Бизнес VK Tech, учитывая потенциал дальнейшего развития, может быть оценен в не менее чем 60 млрд рос. рублей, о чем пишет ТАСС со ссылкой на осведомленный источник.

VK Tech занимается поставкой собственных IT-решений для корпоративных клиентов, которые включают облачные сервисы, коммуникационную платформу, HR-решения, финансовые и дата-сервисы.