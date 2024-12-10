OpenAI запустила ИИ-модель Sora

OpenAI запустила Sora — новую модель ИИ для генерации видео по текстовым описаниям. Доступ к Sora (Sora.com) открыт платным пользователям ChatGPT в США и большинстве других стран (кроме России и ЕС).

Sora Turbo генерирует видео от 5 до 20 секунд в разных соотношениях сторон и разрешениях (480p–1080p). Подписчики ChattGPT Plus ($20/мес) получат 1000 кредитов (≈50 приоритетных 5-секундных видео 720p), а пользователи ChattGPT Pro ($200/мес) — 10 000 кредитов (≈500 приоритетных 20-секундных видео 1080p) и неограниченное количество низкоприоритетных генераций. Подписка Pro также включает возможность одновременной генерации до пяти видео и скачивание без водяных знаков (по умолчанию видео в Sora содержат водяные знаки и метаданные C2PA).

Sora генерирует несколько вариантов видео по текстовым подсказкам или изображениям, а также позволяет редактировать видео с помощью инструмента Re-mix. Функции Storyboard, Blend, Loop и Re-cut обеспечивают расширенные возможности создания и редактирования видео, комбинируя и модифицируя сцены и клипы.