В МТС действует скидка на смартфоны Xiaomi и POCO

В МТС действует выгода до 360 рублей на смартфоны Xiaomi и POCO. Со скидками также предлагаются и другие девайсы — смарт-часы и наушники. Их можно приобрести единым платежом или оплатить покупку частями — в рассрочку или кредит банка.

Скидка до 360 рублей предлагается при покупке смартфона Xiaomi Redmi Note 12 Pro 8/256 ГБ. Современный смартфон способен выполнять большое количество функций. Он обеспечивает мгновенный доступ к большому количеству информации в интернете, включая электронные книги, статьи, справочники и базы данных. С его помощью можно смотреть видео в высоком разрешении, создавать качественные фото, осуществлять GPS-навигацию и многое другое.

Со скидкой до 230 рублей можно приобрести планшет Xiaomi Pad 6 8/256GB. Планшет сочетает в себе возможности смартфона, ноутбука и игрового девайса. С его помощью можно совершать звонки, выходить в интернет, делать фотографии, читать книги, рисовать, обучаться и просто развлекаться.

Полный список девайсов со скидками представлены по ссылке.