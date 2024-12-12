«Т-банк» открыл доступ к двум большим языковым моделям (LLM)

Т-банк (группа «Т-технологии») открыла доступ к двум большим языковым моделям (LLM): T-Pro на 32 млрд параметров (переменных) и обновленной T-Lite на 7 млрд параметров. Об этом «Ведомостям» рассказал представитель банка. Инвестиции в проект компания не раскрывает.

В июле 2024 г. «Т-банк» открыл доступ к первой версии T-Lite. Как объясняют в банке, большее число параметров позволяет модели учитывать больше контекста и особенностей языка, лучше запоминать информацию, делать более точные и сложные выводы.

Открытый доступ позволит бизнесу любых размеров полностью бесплатно использовать модели для решения внутренних бизнес-задач и создания новых продуктов на базе LLM вместо создания собственных моделей. Например, с помощью LLM можно создавать умные чат-боты в поддержке или ассистентов для своих сотрудников: инструменты для автоматического написания кода, составления отчетов, написания исследований и проч.

Представленные модели входят в Gen-T – семейство собственных языковых моделей компании, предназначенных для решения конкретных узкоспециализированных задач. В этом заключается основное отличие от универсальных решений, таких как ChatGPT, пояснил представитель компании.

Модели T-Lite и T-Pro основаны на базе моделей семейства Qwen-2.5 от китайской Alibaba Group, но дообучены и адаптированы под русский язык, добавил представитель банка. Qwen – одна из наиболее современных моделей.