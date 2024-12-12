OpenAI открыла для всех пользователей Canvas

OpenAI анонсировала обновление своего интерактивного редактора кода и текста Canvas, запущенного в начале октября. Также стало известно, что этот инструмент будет доступен всем пользователям, а не только платным подписчикам.

Обновлённый Canvas теперь позволяет: запускать Python-скрипты (с библиотеками, выводом в консоль и графикой) прямо в интерфейсе ChatGPT; предлагать исправления и комментировать код; и обрабатывает текст более эффективно, например, комментируя сочинения подобно школьному учителю.

Напомним, что редактор можно добавить и в уже существующие боты.

 

Читайте новости первыми в нашем Telegram-канале!

Подписывайтесь на наш канал в Дзен!

Версия для печатиВерсия для печати

Регион: 

Рубрики: 

Теги: 

Опубликовал: KV_newsroom,

Заметили ошибку? Выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter!