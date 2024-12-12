В БГУИР прошел "Кибертурнир-2024"

9 декабря состоялся финал по «CS:2». 3 команды финалистов на протяжении 5 часов сражались за звание лучшей команды БГУИР по данной дисциплине.
34 команды по игровой дисциплине «CS:2», 42 команды по «Dota 2», 456 участников. Кибертурнир стал уже традиционным мероприятием Студенческого совета БГУИР, ведь проходит он 4 год подряд. Об этом сообщает пресс-служба вуза.
Места распределились следующим образом:
I место - команда факультета радиотехники и электроники;
II место - команда факультета информационной безопасности;
III место - команда факультета информационных технологий и управления.
Напомним, что 22 ноября стартовала регистрация на самое крупное спортивно-массовое мероприятие Белорусского государственного университета информатики и радиоэлектроники - "Кибертурнир-2024".
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