В БГУИР прошел "Кибертурнир-2024"

9 декабря состоялся финал по «CS:2». 3 команды финалистов на протяжении 5 часов сражались за звание лучшей команды БГУИР по данной дисциплине.

34 команды по игровой дисциплине «CS:2», 42 команды по «Dota 2», 456 участников. Кибертурнир стал уже традиционным мероприятием Студенческого совета БГУИР, ведь проходит он 4 год подряд. Об этом сообщает пресс-служба вуза.

Места распределились следующим образом:

I место - команда факультета радиотехники и электроники;

II место - команда факультета информационной безопасности;

III место - команда факультета информационных технологий и управления.

Напомним, что 22 ноября стартовала регистрация на самое крупное спортивно-массовое мероприятие Белорусского государственного университета информатики и радиоэлектроники - "Кибертурнир-2024".