Windows получила аналог AirDrop

Microsoft представила новую функцию, которая даст возможность пользователям легко передавать файлы между iPhone и компьютерами на базе Windows. Эта функция работает по принципу, схожему с AirDrop, обеспечивая мгновенный обмен файлами между устройствами Apple.

В своем официальном блоге Microsoft объявила о запуске новой бета-версии приложения «Связь с телефоном» для участников программы Windows Insider, которые тестируют новые функции и сборки Windows.

Приложение «Связь с телефоном» обеспечивает беспроводное соединение между смартфонами на Android и iOS и персональными компьютерами. При подключении мобильного устройства к ПК, пользователи получают возможность видеть уведомления на экране компьютера и даже отвечать на входящие звонки. В скором времени приложение «Связь с телефоном» позволит передавать файлы между устройствами iOS и Windows. В операционной системе Windows пользователи смогут выбрать свой телефон в качестве источника для передачи файлов. В приложении «Связь с Windows» для iOS данная функция будет представлена как расширение, позволяющее делиться контентом непосредственно из других приложений.

По информации от Microsoft, для использования новой функции прямой передачи данных между iPhone и ПК на базе Windows необходимо наличие устройства iPhone с операционной системой iOS 16 или выше, а также приложения «Связь с Windows» версии 1.24112.73 и новее. Пользователи Windows должны установить версию приложения «Связь с телефоном» 1.24112.89.0 или более новую. В данный момент протестировать новую функцию могут только участники программы Windows Insider, однако в будущем она станет доступна для всех пользователей Windows 10 и Windows 11.