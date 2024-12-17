В ПВТ прошел семинар-презентацию цифровых решений для белорусского рынка

Парк высоких технологий провел совместный с Министерством связи и информатизации Республики Беларусь и РУП «Центр цифрового развития» семинар-презентацию цифровых решений для белорусского рынка. Основная цель семинара – представление возможностей резидентов ПВТ для белорусских заказчиков и поиск цифровых решений для внедрения в стране в рамках Указов Президента от 7 апреля 2022 года № 136 «Об органе государственного управления в сфере цифрового развития и вопросах информатизации» и от 29 ноября 2023 года № 381 «О цифровом развитии». Об этом сообщает пресс-служба Парка.

В мероприятии приняли участие руководство Секретариата Наблюдательного совета ПВТ, Министерства связи и информатизации Республики Беларусь и его структурных подразделений, Центра цифрового развития, представители «офисов цифровизации», иных заинтересованных организаций, а также более 150 представителей из порядка 70 компаний-резидентов ПВТ.

Заместитель начальника Секретариата Наблюдательного совета Парка высоких технологий Кирилл Залесский представил гостям уникальные IT- решения резидентов Парка и рассказал о работе в направлении цифровой трансформации внутреннего рынка: «Парк высоких технологий прочно зарекомендовал себя как площадка, объединяющая динамичный IT-бизнес и государственные потребности. Вместе с Министерством связи и информатизации мы активно и целенаправленно работаем над внедрением передовых решений на внутреннем рынке. Поэтому мы очень рады, что объемы реализации IT-решений внутри страны увеличиваются быстрыми темпами. Это говорит о растущем интересе со стороны бизнеса, но что еще важнее – о вовлечении госорганизаций и предприятий в процессы цифровизации».

На семинаре представители компаний-резидентов ПВТ продемонстрировали свои уникальные решения белорусским заказчикам, акцентируя внимание на наиболее актуальных потребностях внутреннего рынка. Это стало возможным благодаря кропотливой подготовительной работе организаторов, в результате которой был представлен детализированный перечень цифровых решений, соответствующих запросам и требованиям различных секторов экономики.

– Наше сегодняшнее мероприятие – своего рода импульс для резидентов Парка, госорганизаций, офисов цифровизации и других вовлеченных. Все правовые инструменты разработаны и доступны, а наша общая задача – создать экосистему, способствующую инновациям и прогрессу, где технологии будут служить драйвером устойчивого развития экономики нашей страны, - акцентировал Кирилл Залесский.

Участников семинара поприветствовала заместитель Министра связи и информатизации Анна Рябова: «Убеждена, что результатом нашей встречи станет пул полезных проектов, которые действительно станут яркими «пилотами», что поможет сотрудничать и станет рывком как для IT-развития, так и для отраслевого развития».

Одним из ключевых пунктов программы стало проведение B2B переговоров, на которых резиденты Парка могли напрямую общаться с потенциальными заказчиками. Эти встречи не только способствовали установлению новых деловых контактов, но и создали площадку для открытого обсуждения возможностей сотрудничества. Участники семинара смогли обменяться опытом и идеями, что открыло новые горизонты для внедрения технологий в государственные учреждения и компании.

Как отметил директор Центра цифрового развития Игорь Михайловский: «Наша задача сегодня – услышать проблемы друг друга и показать свои возможности. Со своей стороны мы готовы обеспечивать все консультации и любые вопросы, которые возникнут и у IT-компаний, и у «офисов цифровизации».

Формат взаимодействия на семинаре-презентации оказался особенно продуктивным, позволив резидентам лучше понять потребности клиентов и адаптировать свои продукты под конкретные запросы. В результате многие компании смогли презентовать свои разработки в контексте актуальных вызовов, стоящих перед белорусским бизнесом и государственными структурами. Это также стало мощным стимулом для дальнейшего сотрудничества, что, несомненно, будет способствовать развитию инновационного потенциала страны.