Google открывает доступ к ИИ-блокноту NotebookLM для всех пользователей

После успешного пилотного проекта для корпоративных клиентов, Google открыл доступ к своему приложению для создания заметок с ИИ, NotebookLM, всем пользователям. Обновление включает новый интерфейс, интерактивные аудиоконспекты и платную подписку NotebookLM Plus.

Новый интерфейс приложения разделён на три раздела: «Источники» для управления информацией проекта, «Чат» для обсуждения источников с ИИ и «Студия» для создания различных материалов, включая текстовые заметки, обзоры и аудиоконспекты. Интерфейс адаптируется под текущую задачу, позволяя, например, одновременно просматривать источники и редактировать заметки или задавать вопросы искусственному интеллекту в чате во время прослушивания аудио.

Пользователи NotebookLM уже создали более 350 лет аудиоконспектов. Теперь появилась новая функция: голосовое взаимодействие с конспектами — задавайте уточняющие вопросы и получайте ответы на основе исходных данных. На данный момент функция находится в стадии тестирования и доступна только для новых аудиозаписей.

Подписка NotebookLM Plus открывает ряд преимуществ: увеличенные лимиты на использование, гибкая настройка стиля и объёма ответов, доступ к общим заметкам для командной работы с аналитикой, а также расширенные функции безопасности и конфиденциальности данных.

NotebookLM Plus доступен компаниям и учебным заведениям через Google Workspace и Google Cloud. Подписка также войдет в пакет Google One AI Premium в начале 2025 года.