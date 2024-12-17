OpenAI открыла поиск в интернете через ChatGPT для всех желающих

Компания OpenAI объявила о запуске функции поиска в интернете через своего чат-бота с искусственным интеллектом ChatGPT для всех пользователей. Это решение стало прямым вызовом для Google, который занимает основную нишу на глобальном рынке поисковых систем.

Решение с простым названием ChatGPT Search, что переводится как «Поиск в ChatGPT», станет доступно всем пользователям, вошедшим в свой аккаунт через мобильные приложения чат-бота или веб-версию сервиса. Об этом сообщил OpenAI в понедельник, 16 декабря. Ранее функция интернет-поиска через ChatGPT была доступна лишь платным подписчикам. Компания подчеркивает, что поиск с помощью ChatGPT позволяет «быстро получать актуальные ответы с ссылками на соответствующие веб-источники».

Запрос к ChatGPT подается в привычном формате, после чего чат-бот сам определит, требуется ли искать дополнительную информацию в интернете. Если пользователь нажмет кнопку «Поиск», то бот сразу начнет поиск в сети. Кроме того, можно попросить чат-бота уточнить параметры поиска или подготовить более детальный отчет по найденным результатам.

Важно подчеркнуть, что ChatGPT Search сможет стать поисковой системой по умолчанию в веб-браузерах. Это может стать серьезным вызовом для Google, поскольку пользователям станет проще задавать вопросы искусственному интеллекту и получать сводные ответы, чем формулировать запросы и просматривать результаты из различных сайтов.