Google анонсировала ИИ-генератор картинок Whisk

Google представил Whisk — инструмент на основе ИИ, который позволяет генерировать изображения, используя другие изображения в качестве запроса, вместо сложных текстовых описаний.

Whisk позволяет генерировать изображения, используя загруженные картинки как основу стиля, сцены или темы, дополняя их текстовыми подсказками при необходимости. Система даже предложит свои варианты, если подходящих изображений нет. Результат легко сохранить, отредактировать или улучшить, изменив текстовый запрос. Whisk предназначен для быстрого создания эскизов, а не пиксельной точности, поэтому допускает неточности и предлагает редактирование подсказок.

Сервис Whisk использует в своей основе генератор изображений Imagen 3 от Google DeepMind, представленный вместе с генератором видео Veo 2. Этот мощный конкурент OpenAI Sora пока доступен ограниченному числу пользователей платформы VideoFX.