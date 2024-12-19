МТС запустил новогоднюю акцию для новых абонентов домашнего интернета

МТС на 18 месяцев снизит абонентскую плату для новых пользователей домашнего интернета. Праздничную скидку можно получить на любую из услуг линейки «ТАРИФИЩЕ». Безлимитный интернет для квартиры будет стоить от 15 белорусских рублей в месяц.

Самое выгодное предложение действует на «ТАРИФИЩЕ Плюс» со скидкой до 40%. В рамках предложения можно подключить анлим домашнего интернета на скорости до 200 Мбит/с, до 3-х SIM-карт с безлимитом мобильного интернета и минут во все сети, а также до 120 каналов в МТС ТВ для 5 устройств. При этом пользователь сам выбирает, какие из доступных услуг выбрать, удобно настраивая «ТАРИФИЩЕ Плюс» под себя.

Также новым клиентам доступны готовые пакеты услуг — «ТАРИФИЩЕ 1», «ТАРИФИЩЕ 2» или «ТАРИФИЩЕ 3». В них уже включены безлимитный доступ в интернет, мобильная связь и МТС ТВ.

Кроме этого, новые абоненты могут заказать все необходимое оборудование по специальной цене — 1 белорусский рубль за каждую единицу.

Акция действует по 31 марта. Подробные условия участия размещены на сайте.