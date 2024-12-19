Samsung внедряет систему AI Home в несколько видов бытовой техники

Компания Samsung Electronics объявила о внедрении своей обновленной дисплейной технологии в более широкий спектр бытовой техники, что является шагом на пути к реализации концепции «Экраны везде».

В 2024 году Samsung усовершенствовала пользовательский опыт в кухонном пространстве, представив холодильник с 9-дюймовой сенсорной панелью AI Home и добавив 7-дюймовую сенсорную панель AI Home во встраиваемый духовой шкаф. Расширяются возможности экранного управления и для потребителей в категории стиральных машин: 7-дюймовая панель AI Home, установленная в комбинированной стирально-сушильной машине BESPOKE AI, теперь добавлена в новую стирально-сушильную машину Bespoke AI. Всё-в-одном. Samsung представит новейшие продукты на выставке потребительской электроники и информационных технологий CES 2025.

В дополнение к ранее доступным холодильникам с 21,5- и 32-дюймовыми дисплеями Family Hub, Samsung представляет модель Bespoke с 9-дюймовой панелью AI Home. Она предназначена для пользователей, желающих получить доступ к расширенным функциям платформы Family Hub в более компактном исполнении. Укрепляя свою роль в качестве центра управления, обновленная система Map View делает возможным выбор режимов для подключенных устройств, таких как кондиционер и робот-пылесос, и доступна прямо с главного экрана. Более того, 9-дюймовая панель AI Home также функционирует как центр управления умными устройствами сторонних производителей, совместимыми со SmartThings, например, светильниками и умными розетками.

7-дюймовый дисплей AI Home появится и в кухонной технике: встраиваемый духовой шкаф Bespoke на североамериканском рынке теперь оснащен 7-дюймовой панелью AI Home, которая была создана благодаря внутрисетевому (OTN) обновлению Smart Forward на изначально простом 7-дюймовом интерактивном LCD-дисплее. Модернизированный духовой шкаф теперь предлагает усовершенствованные функции рекомендации рецептов и возможности подключения, которые делают его настоящим продуктом «Home AI». Обновленная система AI Pro Cooking, которая изначально распознавала ингредиенты и рекомендовала рецепты для 80 настраиваемых кулинарных программ, была дополнена функцией «Избранные рецепты», благодаря которой пользователи могут добавлять рецепты, которые они регулярно готовят. На экране появляются всплывающие окна с рекомендациями сохранить настройки духового шкафа для часто употребляемых блюд, – это можно сделать и вручную после однократного приготовления. Кроме того, были добавлены ключевые функции AI Home, такие как Map View, Галерея и Погода, с помощью которых встроенный духовой шкаф может также функционировать в качестве центра «умного дома» и источника развлечений. Это обновление модернизирует пользовательский интерфейс и объединяет устройство с масштабной умной экосистемой Samsung.