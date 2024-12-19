Sony и AMD объединились для внедрения ИИ в игры

Sony и AMD объявили о долгосрочном партнерстве, целью которого является разработка технологий на базе искусственного интеллекта (ИИ), способствующих улучшению графических возможностей и игрового опыта как на консолях, так и на ПК, включая облачные решения. Об этом заявил главный гейм-дизайнер PlayStation 5 и PS5 Pro Марк Черни.

Новая инициатива, названная Project Amethyst, станет долгосрочным проектом, целеустремленно ориентированным на создание передовых технологий в области графики и искусственного интеллекта. «Мы стремимся способствовать повсеместному использованию машинного обучения на различных платформах», — заявил Черни. По информации издания Tom's Hardware, результаты разработки Project Amethyst могут быть впоследствии внедрены в новое оборудование компании, которое будет создано в сотрудничестве с AMD.

Следует отметить, что сотрудничество Sony и AMD уже дало свои результаты. В частности, процессоры PlayStation 5 и PS5 Pro основаны на архитектуре RDNA 2, а технология PSSR (PlayStation Spectral Super Resolution) значительно улучшает качество картинки и производительность, не увеличивая нагрузку на систему. Тем не менее, новый проект фокусируется на более глубокой интеграции машинного обучения в игровую индустрию.

Тем не менее, внедрение технологий Project Amethyst займет некоторое время. Черни отметил, что не стоит рассчитывать на скорые анонсы нового оборудования. По его словам, разработка консоли займет примерно четыре года, что означает, что применение технологий Amethyst, скорее всего, станет возможным только на PlayStation 6.

Указывается, что сотрудничество крупных технологических компаний также ориентировано на «популяризацию и демократизацию» машинного обучения. Это позволит сделать технологии доступными для разработчиков игр, что даст им возможность применять искусственный интеллект не только для создания графики, но и для разработки уникального игрового процесса.