Открылась совместная научно-исследовательская лаборатория БГУИР и ОАО «Пеленг»

17 декабря в Белорусском государственном университете информатики и радиоэлектроники состоялось торжественное открытие лаборатории для обучающихся по специальности «Радиосистемы и радиотехнологии».

На мероприятии присутствовали: ректор БГУИР Вадим Богуш; генеральный директор ОАО «Пеленг» Павел Поздняков; заместитель генерального директора ОАО «Пеленг» Дмитрий Сикорский; проректоры, деканы и заведующие кафедрами БГУИР.

Лаборатория, оборудованная современными радиоэлектронными средствами и прикладным программным обеспечением, открылась в рамках сотрудничества ОАО «Пеленг» и БГУИР. Профессиональная практическая подготовка обучающихся будет осуществляться на базе передовых радиоэлектронных технологий.

Заведующий кафедрой информационных радиотехнологий Николай Листопад отметил, что лаборатория будет иметь практическую направленность по разработке реальных макетов радиоэлектронных средств и позволит научить молодых специалистов проектировать, разрабатывать и создавать современные радиоэлектронные системы и устройства.

«При всей очевидности данного проекта, я очень рад, что мы смогли перейти от слов к делу и воплотить такую современную лабораторию не только на бумаге, но и в жизни. Это первый шаг к созданию целой школы специалистов, которые придут на рабочие места подготовленными, умеющими применять свои знания на практике», - подчеркнул генеральный директор ОАО «Пеленг» Павел Поздняков.