Google представила экспериментальную ИИ-модель Gemini 2.0 Flash Thinking

Google представила Gemini 2.0 Flash Thinking — новую экспериментальную ИИ-модель, которая, предположительно, станет конкурентом o1 от OpenAI. Она способна не только отвечать на сложные вопросы, но и объяснять свой ход рассуждений.

Джефф Дин из Google DeepMind сообщил, что новая модель Gemini 2.0 Flash Thinking, обученная последовательному рассуждению, решает сложные задачи, разбивая их на более мелкие подзадачи. Это обеспечивает высокую точность и надежность результатов, а высокая скорость обработки достигается благодаря обновленной технологии Gemini Flash 2.0. В качестве примера приводится решение физической задачи с пошаговым объяснением.

Логан Килпатрик (Google) продемонстрировал в X возможности Gemini 2.0 Flash Thinking, показав решение задачи, сочетающей текстовую и визуальную информацию.