МТС развернул мобильную сеть на новом участке минского метро

Компания МТС завершила подготовку сети на новом участке минского метро. После официального открытия станций «Аэродромная», «Неморшанский сад» и «Слуцкий Гостинец» абоненты смогут пользоваться мобильной связью на платформах, в вестибюлях, переходах и поездах.

В реализации инфраструктурного проекта задействовано несколько операторов, при этом МТС покрыл самый протяженный участок новой очереди метрополитена длиной почти 2 км. Совместное использование сети даст возможность абонентам всех мобильных операторов Беларуси пользоваться услугами сотовой связи.

В рамках проекта установлены многосекторные базовые станции для обеспечения качественного покрытия сети в перегонах и на станциях. В тоннелях на уровне окон вагонов проложен специальный излучающий кабель. Благодаря этому пользователи получат стабильное соединение и хорошее качество сигнала как в момент ожидания поезда, так и во время движения. Пропускная способность сети позволит общаться онлайн, читать новости и смотреть видео с высоким разрешением.

«Мы стремимся, чтобы наши абоненты имели качественную связь не только над, но и под землей. МТС завершил строительно-монтажные работы и уже готов к приему первых пассажиров нового участка зеленолужской линии. Сразу после открытия станций минчане и гости города оценят не только скорость транспортного сообщения южных районов города с центром, но и скорость мобильного интернета в метро. Сеть уже готова выдерживать гигабайты трафика пользователей на всем протяжении поездки», — комментирует заместитель генерального директора по техническим вопросам компании МТС Алексей Тяжких.