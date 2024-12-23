OpenAI анонсировала ИИ-модель o3

Кульминацией 12-дневной акции Shipmas, посвященной анонсам новых ИИ-функций, стало представление компанией OpenAI двух новых больших языковых моделей — o3 и o3-mini, которые обладают способностью рассуждать.

OpenAI подчеркивает, что окончательные характеристики языковых моделей o3 и o3-mini будут определены после завершения обучения. В настоящее время компания проводит бета-тестирование среди исследовательского сообщества, однако дата общедоступного релиза пока не установлена.

Согласно данным OpenAI, новая модель o3 существенно превосходит предыдущие разработки по всем ключевым метрикам. В частности, в тесте ARC-AGI, предназначенном для сравнения возможностей ИИ с интеллектуальными способностями человека, модель o3 показала результат в 88%, что более чем в три раза превышает показатели модели o1.