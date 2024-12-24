МТС и А1 завершают третий этап развертывания технологии RAN Sharing

Компании МТС и А1 добились более совершенной работы своих сетей по всей стране благодаря внедрению технологии RAN Sharing. Проект охватил все области, позволив заметно улучшить качество мобильной связи и скорости интернета.

Технология RAN Sharing обеспечивает увеличение покрытия и качества 3G-сети без строительства новых базовых станций. Ее суть заключается в совместном использовании сетей радиодоступа разными компаниями, предоставляющими услуги сотовой связи. Благодаря этому полный цикл запуска новых мощностей сокращается с нескольких лет до нескольких месяцев. Кроме этого, снижаются углеродные выбросы за счет снижения количества используемого оборудования и энергопотребления.

Итогом третьего этапа для МТС и А1 станет запуск на инфраструктуре оператора-партнера 180 новых секторов базовых станций. В качестве рабочего диапазона выбрана полоса 900 МГц: базовые станции на этих частотах обеспечивают больший радиус действия и лучшую проникающую способность радиосигнала. Это позволяет достичь высокого качества связи на территориях со сложным ландшафтом и в населенных пунктах, окруженных лесом.

Напомним, что внедрение технологии RAN Sharing началось в 2022 году и продолжается по сей день. В общем итоге после трех этапов реализации проекта качество сети было улучшено в более чем 2000 населенных пунктов страны. Совместная реализация проекта продолжится и в 2025 году.