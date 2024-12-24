Мессенджер Telegram впервые в своей истории стал прибыльным — спустя три года с момента начала монетизации платформы. Об этом пишет РБК со ссылкой на заявления основателя сервис Павла Дурова.

«В этом году количество подписчиков Telegram Premium утроилось, превысив 12 млн. Наши доходы от рекламы также выросли в несколько раз. В результате общая выручка Telegram в 2024 году превысила $1 млрд, и мы закрываем год с более чем $500 млн денежных резервов, не включая криптоактивы», — сообщил Павел Дуров.

Основатель Telegram добавил, что в течение года на платформе были реализованы некоторые касающиеся монетизации нововведения, такие как мини-приложения, звёзды, подарки, Telegram Business, Telegram Gateway и др. Он считает, что положительная динамика сервиса является доказательством того, что «платформы социальных сетей могут достичь финансовой устойчивости, оставаясь независимыми и уважая права пользователей».

Данные финансовой отчётности Telegram указывают на то, что в прошлом году выручка сервиса составила $342 млн. При этом операционные расходы составили $108 млн, а убыток после уплаты налогов — $173 млн. В первой половине нынешнего года доходы Telegram от рекламы составили $120 млн, что более чем вдвое превышает показатель за аналогичный период прошлого года. Продажи подписок принесли $119 млн, что существенно больше $32 млн, полученных за первое полугодие 2023 года. В целом доходы Telegram выросли до $353 млн, причём $348 млн были получены за счёт продажи криптовалюты Toncoin.

На этом фоне Telegram рассматривает возможность первичного размещения акций на бирже. Ранее в этом году Дуров заявлял, что Telegram получил предварительную оценку в «$30 млрд и более» перед потенциальным выходом на биржу.