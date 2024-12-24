Резиденты ПВТ предложили свои проекты для городского хозяйства Москвы

Согласно последним данным экспертов ООН, более 50% населения нашей планеты уже проживает в городских районах, и эта цифра продолжает расти. В таких условиях IT-решения становятся ключевыми инструментами для повышения эффективности управления городским и жилищно-коммунальным хозяйством.

Резиденты Парка высоких технологий имеют в своем портфолио широкий ассортимент IT-решений, которые не только оптимизируют городские процессы, но и значительно улучшают качество жизни жителей мегаполисов. В рамках визита Мэра Москвы Сергея Собянина компании-резиденты принимают участие в выставке белорусских технологий для нужд городских и жилищно-коммунальных служб, организованной на ОАО «МТЗ». Об этом сообщает пресс-служба Парка.

«Р-НОКС» предлагает программно-аппаратные комплексы, которые в режиме реального времени предоставляют точную информацию о качестве атмосферного воздуха. Уже сегодня в Московской области функционирует территориальная система мониторинга, включающая более 300 постов на единой цифровой платформе. Этот проект стал одним из крупнейших в мире в своем классе, а оборудование «Р-НОКС» успешно применяется даже в Антарктиде на Белорусской антарктической станции.

Также на выставке представлена система «умного домофона» от компании «Гмартикун». Эта разработка объединяет управление всей инфраструктурой жилого комплекса в одно приложение, что существенно минимизирует затраты на оборудование и обслуживание.

Компания «ЛВО Интернешнл» представила свою инновационную платежную систему «Оплати», недавно внедрившую новый механизм трансграничных расчетов в России через QR-код, доступный на почти 2 миллионах терминалов Сбера. «ЛВО» готова предложить московским партнерам ряд новых проектов, уже успешно реализуемых на белорусском рынке.

Участие IT-компаний в выставке подчеркивает потенциал белорусских разработчиков в создании умной и комфортной городской среды и демонстрирует значимость белорусских IT-решений для модернизации городских услуг и интеграции современных технологий в управление городскими системами.