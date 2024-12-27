«Битрикс24» запустил собственную ИИ-модель BitrixGPT

«Битрикс24» запустил свою ИИ-модель под названием BitrixGPT. Модель адаптирована под сценарии работы внутри продукта и поможет пользователям с ежедневными задачами.

BitrixGPT уже доступна в коробочной версии продукта. В 2025 г. станет доступна для облачных порталов «Битрикс24», а также станет моделью по умолчанию в рамках CoPilot. При этом у пользователей останется возможность выбрать GigaChat, YandexGPT, а также подключить партнерское или свое решение.

Как показала внутренняя аналитика «Битрикс24», бизнес стал чаще использовать нейросети. Наибольший интерес к использованию нейросетей отмечен у крупных компаний с большим количеством сотрудников, в которых автоматизировать процессы сложнее, а уровень рутины выше.