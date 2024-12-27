Xiaomi планирует построить собственный ИИ-суперкомпьютер

Xiaomi обладает собственной вычислительной инфраструктурой для разработки систем искусственного интеллекта и планирует ее значительное расширение. Для этих целей компания намерена развернуть кластер, состоящий из 10 000 ускорителей вычислений на базе GPU.

Как сообщает Jiemian Global, команда ИИ-специалистов Xiaomi, созданная в 2016 году, увеличилась в шесть раз, достигнув более 3000 человек. С 2023 года они используют около 6500 GPU-ускорителей для обучения больших языковых моделей, которые Xiaomi намерена применять в смартфонах, интернете вещей, робототехнике и электромобилях.

Генеральный директор Xiaomi, Лэй Цзюнь, лично контролирует развитие направления искусственного интеллекта в компании. При этом, касаясь ассортимента аппаратных решений, он призывает к концентрации усилий на основных продуктах, таких как смартфоны, а не на перспективных, но пока менее приоритетных направлениях, включая очки дополненной реальности.