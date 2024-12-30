«Рамблер» полностью превратится в ИИ-портал на основе GigaChat

"Рамблер" переходит на новый уровень развития: ресурс будет преобразован в портал, работающий на основе большой языковой модели искусственного интеллекта GigaChat. Как сообщает Forbes, к уже существующим ИИ-агрегатору новостей и тематическому контенту добавятся умный поиск новостей и персональный календарь.

"Рамблер" готовится к перезапуску в формате LLM-портала, представляя собой платформу с большой языковой моделью для взаимодействия с пользователем. Уже сейчас на ресурсе доступны агрегатор новостей и тематический контент. Rambler&Co анонсировали скорый запуск персонализированного календаря для личных планов и умного поиска, который будет давать ответы на запросы, а не просто ссылки.

"Что нужно знать сейчас" — это ИИ-модуль, представляющий собой новостной агрегатор на базе GigaChat, который в режиме реального времени знакомит читателей с ключевыми событиями, формируя дайджест. Для получения более подробной информации предусмотрена функция контекстных подсказок. Модуль "Самое важное в Рунете" анализирует и отображает материалы российских СМИ. Помимо этого, пользователям доступны ипотечный калькулятор, а также службы планирования и бронирования.

 

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Опубликовал: KV_newsroom,

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