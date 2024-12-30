Представлен ИИ-программист Devin AI

Cognition Labs, американская компания, работающая в сфере искусственного интеллекта, представила Devin AI – ИИ-программиста, который может работать как ваш «коллега». Эта инновационная разработка позволяет напрямую обращаться к системе за помощью в разработке программного обеспечения.

Devin AI представляет собой платформу, управляемую искусственным интеллектом. Она включает в себя стандартный набор инструментов разработчика, таких как командная строка, редактор кода и браузер, и предназначена для оказания помощи в написании фрагментов кода, обнаружении ошибок и предложениях по улучшению программного продукта.

Devin AI обладает возможностью анализа шаблонов кода посредством алгоритмов машинного обучения и непрерывно совершенствуется на основе своего предыдущего опыта, что способствует значительному повышению эффективности кодирования. Кроме того, Devin AI может служить инструментом для совместной работы, позволяя нескольким разработчикам одновременно участвовать в одном проекте.