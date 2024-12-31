Nvidia завершила сделку по приобретению ИИ-стартапа Run:ai за $700 млн

Nvidia завершила сделку по приобретению ИИ-стартапа Run:ai за 700 миллионов долларов США. Это произошло после того, как Еврокомиссия, основной отраслевой регулятор в регионе, по итогам проведенного расследования одобрила данную сделку, не обнаружив угроз для конкуренции на рынке.

По итогам проведенного анализа регулятор пришел к заключению, что данное слияние не повлечет за собой возникновения проблем с конкуренцией на территории Европейской экономической зоны.

В ходе расследования Еврокомиссия изучала потенциальное влияние слияния на усиление позиций Nvidia на рынке графических ускорителей, где американская компания уже занимает доминирующее положение. Nvidia также является лидером в сегменте GPU для искусственного интеллекта, обладая долей около 80%. Тем не менее, регулятор одобрил сделку, поскольку деятельность Nvidia и Run:ai не пересекается. Кроме того, отмечалось, что на данный момент израильский стартап не занимает значительной позиции на рассматриваемом рынке.

Одновременно с заявлением о закрытии сделки Run:ai объявила о намерении сделать код своего программного обеспечения открытым.