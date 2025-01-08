МТС рассказал, как белорусы поздравляли близких в новогоднюю ночь

МТС подвел итоги праздников и узнал, как белорусы поздравляли друг друга с Новым 2025 годом. Абоненты мобильного оператора поставили новый рекорд потребления интернет-трафика и увеличили продолжительность звонков с поздравлениями.

По статистике МТС, в последние сутки декабря и первый день нового года пользователи проговорили по телефону 63 млн раз, отправили больше 1 млн SMS-сообщений и «прокачали» в сети 5000 ТБ интернет-трафика. В сравнении с прошлым годом его объем увеличился почти на 20%, обновив исторический рекорд благодаря соцсетям и мессенджерам.

Самым популярным мессенджером для поздравлений с праздниками стал Telegram, трафик которого за год вырос в 5,5 раз. За ним следуют Viber и WhatsApp. В списке лидеров среди соцсетей оказались TikTok (рост в 7 раз год к году), ВКонтакте и Facebook.

На первый час после боя курантов пришелся пик поздравлений. За это время пользователи потребили больше 100 ТБ трафика, а общее количество звонков достигло почти 3,5 млн. При этом белорусы общались по телефону дольше обычного — по сравнению с прошлым годом длительность вызовов выросла с 2 до 2,5 минут.

«Для нас бесценно осознавать, что мобильная связь МТС помогает миллионам белорусов в Новый год дарить друг другу праздник, передавая на сотни и тысячи километров долгожданные слова. В этот раз абоненты побили собственный рекорд общения в сети, при этом сохранив традицию поздравлять друзей и родных в звонках и SMS. В 2025 году мы хотим, чтобы каждый звонок и каждое сообщение приносили всем белорусам только радость, а связь с близкими становилась еще крепче и надежнее», — добавляют в МТС.

По данным компании, наиболее активными в новогодние дни были жители Минского, Брестского и Гродненского районов. Раньше всех легли спать в Каменецком, Смолевичском и Будо-Кошелевском районах страны.