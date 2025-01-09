Google открывает Home API для всех разработчиков

Компания Google представила два значительных обновления в своей экосистеме умного дома. В устройства Google Home внедрена поддержка Matter, что дает возможность локального управления совместимыми устройствами умного дома.

Как сообщили в компании, теперь устройства Google Nest, Chromecast, Google TV на базе Android 14, а также некоторые телевизоры LG могут подключаться к устройствам, поддерживающим стандарт Matter, и управлять ими локально. Для этого не требуется подключение к облаку, и управление возможно даже без интернета.

Кроме того, Google делает свои Home API доступными для всех разработчиков. Это открывает возможность интеграции устройств Google Home в приложения разработчиков. С мая 2024 года ранняя версия API была предоставлена таким компаниям, как Eve, Nanoleaf, LG, ADT, Cync, Yale и Aqara. Теперь же любая компания имеет возможность получить доступ к Android-версии Home API в рамках общедоступной бета-версии для разработчиков, а версия для iOS будет запущена в ближайшее время.