Nvidia анонсировала персональный ИИ-суперкомпьютер

Компания Nvidia представила новый персональный компьютер с искусственным интеллектом, получивший название Project Digits. Как утверждают разработчики, этот компактный девайс, по размерам сопоставимый с традиционным настольным ПК, может подключаться к стандартной электросети и обрабатывать модели ИИ с количеством параметров до 200 миллиардов.

В новом компьютере установлен чип GB10 Grace Blackwell, предлагающий 128 ГБ объединённой памяти и возможность подключения до 4 ТБ NVMe-накопителей. Для выполнения самых ресурсоёмких задач две системы могут быть объединены для работы с ИИ-моделями, содержащими до 405 миллиардов параметров. Чип GB10 демонстрирует производительность до 1 петафлопса (1 квадриллион операций в секунду) при точности FP4. Он поддерживает новейшие поколения CUDA- и Tensor-ядер Nvidia, соединённых с процессором Grace, построенным на 20 энергоэффективных ядрах Arm. Разработка GB10 Grace Blackwell осуществлялась в сотрудничестве с MediaTek. Project Digits функционирует под управлением операционной системы Nvidia DGX OS, основанной на Linux.

Генеральный директор Nvidia Дженсен Хуанг в ходе презентации нового ПК отметил, что искусственный интеллект будет интегрирован в каждое приложение по всем отраслям. Проект Digits предоставит разработчикам, исследователям и студентам возможность использовать ИИ прямо на своем рабочем столе. Они смогут обучать и тестировать свои модели ИИ локально, а также переносить свои достижения на облачные платформы или серверные инфраструктуры, построенные на той же архитектуре Grace Blackwell.