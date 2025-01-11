Microsoft разработала ИИ-модель для решения математических задач

Новый инструмент от Microsoft не только находит ответы на задачи, но и обладает способностью логически рассуждать для нахождения решений.

По информации разработчиков, модель rStar-Math применяет метод Монте-Карло для имитации поэтапного подхода человека к решению задач. Это дает возможность модели разбивать проблему на части для поиска решения. Примечательно, что rStar-Math демонстрирует свой мыслительный процесс как на русском языке, так и в формате кода на Python.

Команда заявляет, что их модель успешно справилась с несколькими тестами и продемонстрировала удовлетворительные результаты.

 

 

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Опубликовал: KV_newsroom,

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