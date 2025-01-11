Neuralink установила мозговой имплант третьему пациенту

Примерно год назад стартап Илона Маска, Neuralink, впервые установил свой мозговой имплант пациенту по имени Ноланд Арбоу. Этот доброволец, страдающий от паралича, вскоре смог эффективно управлять курсором мыши на экране компьютера. Летом прошлого года к нему присоединился второй пациент, а на этой неделе Илон Маск сообщил об успешной имплантации устройства третьему добровольцу.

Имя участника эксперимента остается неизвестным, однако Маск акцентирует внимание на том, что все три мозговых импланта, разработанных компанией Neuralink, функционируют без сбоев. Напомним, что в прошлом году первый пациент столкнулся с частичной утратой работоспособности тонких проводников, которые связывают имплант, расположенный в черепной коробке, с корой головного мозга. Функциональность нейроинтерфейса была восстановлена благодаря программным мерам компенсации, однако этот случай продемонстрировал наличие определенных рисков, связанных с технологией вживления контактов в человеческий мозг, принятой компанией.

Компании Neuralink, принадлежащей Илону Маску, планирует значительно расширить масштабы клинических испытаний своих мозговых имплантов. Маск заявил о намерении вживить их как минимум 20-30 пациентам до конца текущего года.

В рамках программ, одобренных американскими регуляторами в прошлом году, компания уже получила разрешение на имплантацию пяти устройств, которые помогут пациентам управлять компьютерами или смартфонами. Также, три участника испытаний смогут протестировать возможность контроля роботизированными манипуляторами через импланты. Кроме того, Neuralink договорилась о проведении аналогичной операции в Канаде.