В ПВТ подвели итоги проекта «Информатика без розетки – для каждого ребенка»

Итоги реализации проекта дополнительного образования «Информатика без розетки – для каждого ребенка» в 2024-2025 гг. подвели в Парке высоких технологий. Об этом сообщает пресс-служба ПВТ.

Цель проекта – раскрыть увлекательный мир информатики для детей с расстройством аутистического спектра, способствуя развитию их когнитивных способностей, логического мышления и коммуникативных навыков.

Программа «Информатика без розетки – для каждого ребенка», разработанная Парком высоких технологий при поддержке Министерства образования Республики Беларусь, направлена на развитие логического мышления и формирование алгоритмических умений без использования компьютера у детей в возрасте 6-7 лет с расстройством аутистического спектра (РАС), тяжелыми нарушениями речи, интеллектуальной недостаточностью или нарушениями функций опорно-двигательного аппарата. Программа создана на основе пятилетнего опыта реализации образовательного проекта Парка высоких технологий «Информатика без розетки».

В бизнес-инкубаторе ПВТ собрались педагоги из учреждений дошкольного, специального и дополнительного образования детей и молодежи со всей республики, представители Министерства образования, которые в формате круглого стола поделились опытом с коллегами, планирующими присоединиться к программе в следующем учебном году.

Участников встречи приветствовал заместитель Министра образования Республики Беларусь Александр Кадлубай, который высоко оценил взаимодействие с Парком высоких технологий, особо отметив работу в направлении развития инклюзивного образования: «На сегодняшний день речь идет о порядка 180 тысячах детей с особенностями психофизического развития. Помимо классического образовательного процесса необходимо понимать важность дополнительного всестороннего образования. Важно, чтобы совершенный сегодня шаг в плане инклюзии был продолжен для успешной реализации ребят с особенностями».

Встречу открыл начальник Секретариата Наблюдательного совета Парка высоких технологий Александр Базанов, который поделился историей запуска программы «Информатика без розетки – для каждого ребенка» от идеи до реализации: «Откликнувшись на призыв Председателя Совета Республики Натальи Ивановны Кочановой и изучив международный опыт, в ПВТ совместно со специалистами из профильных министерств разработали образовательную программу для детей со сложными диагнозами. Итоги пилотных проектов и апробации показали воодушевляющие результаты того, как улучшается качество жизни целых семей, и как много перед нами еще работы. Это большое и доброе дело».

Апробация программы «Информатика без розетки – для каждого ребенка» проводилась в период с сентября 2024 года по май 2025 года в 35 учреждениях дошкольного и специального образования, а также дополнительного образования детей и молодежи. Участие приняли 55 педагогов, которые работали с 62 воспитанниками. Как показало изучение более 4000 отчетов, у 97% детей наблюдается положительная динамика в развитии коммуникативных, социальных, когнитивных и моторных навыков.

Александр Базанов выразил слова благодарности всем педагогам, медикам и другим специалистам, а также напомнил о том, что каждый заинтересованный может свободно использовать наработки участников проекта, опубликованные на сайте Парка высоких технологий в Сборнике дидактических игр.

О диагностическом инструментарии, используемом в ходе реализации программы, рассказала профессор кафедры психиатрии, наркологии, психотерапии и медицинской психологии с курсом повышения квалификации и переподготовки УО «Белорусский государственный медицинский университет», доктор медицинских наук, доцент Татьяна Емельянцева, которая также отметила: «Перед нами стояла задача не просто создать высокоэффективный и практикоориентированный продукт, но и доказать его эффективность. Благодарю руководство и сотрудников Секретариата за оказанное нам доверие при разработке проекта для детей с РАС». Специалист поделилась наблюдениями за влиянием методики программы на улучшение социального функционирования и качества жизни детей с особенностями развития.

В 2024/2025 году Парк высоких технологий оказал спонсорскую помощь в виде денежных средств в размере более 40 тысяч рублей учреждениям образования, осуществляющим обучение детей с РАС в Бобруйске, Борисове, Гомеле, Кобрине, Минске и Полоцке.

В ходе круглого стола педагоги рассказали о внедрении программы «Информатика без розетки – для каждого ребенка» в образовательный процесс своих воспитанников с расстройствами РАС, положительных результатах и сложностях, с которыми столкнулись, обсудили варианты возможной адаптации элементов программы под нужды каждого отдельного ребенка, а также обменялись педагогическим опытом.

«Наша общая цель – научить особенных детей мышлению будущего. Научить в их темпе, их языком и на их площадке. И мы бесконечно благодарны тем, кто проходит этот путь с нами», – подчеркнула важность совместных усилий всех участников программы руководитель проекта «Информатика без розетки – для каждого ребенка», заместитель начальника отдела образовательной деятельности Секретариата Парка высоких технологий Наталья Карлюкевич. Она также поделилась результатами апробации, отметив, что игровой формат стал мощным мотиватором для детей, а гибкость материалов программы позволила адаптировать обучение под индивидуальные потребности.

Обыденность нашей жизни для детей с аутизмом часто становится белым полем битвы, где каждое выполненное действие - это маленькая, но важная победа. Проект «Информатика без розетки – для каждого ребенка» помогает строить мостики там, где раньше, казалось, были только стены.