Представлен смартфон OnePlus Ace 5 Extreme Edition

компания OnePlus официально представила в Китае свой новый флагманский смартфон — OnePlus Ace 5 Extreme Edition. Этот аппарат установил рекорд по производительности в тесте AnTuTu, набрав 3,22 миллиона баллов, что является максимальным результатом для процессора MediaTek Dimensity 9400+, на котором он основан.

При этом цена базовой версии с 12 ГБ оперативной и 256 ГБ встроенной памяти составляет 295 долларов. Вот стоимость других конфигураций: 16/256 ГБ — 330 долларов, 12/512 ГБ — 355 долларов, 16/512 ГБ — 390 долларов и 16 ГБ/1 ТБ — 460 долларов.

Смартфон оснащен OLED-экраном с диагональю 6,83 дюйма, разрешением 1,5K и частотой обновления 144 Гц. Частота ШИМ-регулировки составляет 3840 Гц, что позволяет избежать мерцания экрана в большинстве случаев.

Фронтальная камера имеет разрешение 16 Мп, а основная камера включает датчики на 50 Мп (Sony IMX906) и 8 Мп. Аккумулятор устройства обладает емкостью 6700 мАч и поддерживает быструю зарядку мощностью 100 Вт. Толщина смартфона составляет 8 мм, а его вес — 208 граммов.