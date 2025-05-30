Anthropic начала внедрять голосовой режим для ИИ-ассистента Claude

Компания Anthropic начала внедрение голосового режима для своего ИИ-ассистента Claude. В настоящее время эта функция доступна в бета-версии для мобильных приложений, и пользователи уже могут вести полноценные диалоги с чат-ботом, используя устную речь. Как сообщает издание TechCrunch, голосовой режим позволяет работать с документами и изображениями, выбирать один из пяти доступных голосовых тембров, а также переключаться между текстовым и голосовым вводом во время общения. После завершения беседы пользователи смогут просмотреть расшифровку и краткую сводку.

Согласно публикации Anthropic в своем аккаунте X и обновленной документации на официальном сайте, голосовой режим в бета-версии уже доступен в приложении Claude. Один из пользователей X сообщил, что получил доступ к этой функции во вторник вечером. По умолчанию ИИ работает на модели Claude Sonnet 4, и функция появится в течение следующих нескольких недель, но пока только на английском языке.

Однако у этой функции есть и ограничения. Голосовые диалоги учитываются в общем лимите запросов. Бесплатные пользователи смогут проводить около 20-30 разговоров в день, а интегрированный доступ к Google Workspace (например, Google Календарь и Gmail) будет доступен только платным подписчикам. Что касается Google Docs, то работа с ним предусмотрена только для корпоративного тарифа Claude Enterprise.

Ранее директор по продуктам Anthropic Майк Кригер в интервью Financial Times подтвердил разработку голосовых функций для Claude и рассказал о переговорах с Amazon, своим основным инвестором, а также со стартапом ElevenLabs, который специализируется на голосовых технологиях. Однако пока неясно, какие из этих переговоров привели к сотрудничеству. Стоит отметить, что Anthropic не является единственной компанией, внедряющей голосовое взаимодействие с ИИ. У OpenAI есть голосовой чат, у Google — GeminiLive, а xAI предлагает аналогичные функции для Grok.