OpenAI объявила о масштабном обновлении своего API Responses

Компания OpenAI анонсировала крупное обновление своего API Responses, направленное на упрощение создания интеллектуальных приложений, способных справляться с комплексными задачами.

В новую версию вошли интеграция дополнительных инструментов, поддержка внешних серверов и улучшения, ориентированные на корпоративных пользователей. Одним из главных новшеств стала реализация Model Context Protocol (MCP), которая позволяет легко подключать модели OpenAI к таким сервисам, как Stripe, Shopify и Twilio, с минимальными затратами кода. Благодаря этому ИИ-агенты получают доступ к внешним системам, значительно расширяя свои возможности.

Для дальнейшего развития MCP OpenAI вошла в руководящий комитет протокола. В обновлении также представлен генератор изображений на базе модели GPT-4o и инструмент Code Interpreter. Модель gpt-image-1 умеет создавать и редактировать изображения в реальном времени с поддержкой многоступенчатой обработки. Code Interpreter обеспечивает выполнение анализа данных, математических вычислений и решение логических задач, что повышает эффективность работы агентов.

Поиск файлов теперь поддерживает мультивекторные хранилища и фильтрацию по атрибутам, что улучшает точность поиска и извлечения информации. Для корпоративных клиентов добавлены функции фонового режима для асинхронных задач, сводки рассуждений для удобства отладки, а также зашифрованные элементы рассуждений — важные нововведения для пользователей с политикой нулевого хранения данных (Zero Data Retention).

При этом OpenAI сохранила цены на API: например, Code Interpreter обойдётся в $0,03 за сеанс, поиск файлов — $2,50 за 1000 вызовов, а хранение данных — $0,10 за ГБ в день после первого бесплатного гигабайта.