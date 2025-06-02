Google выпустила приложение для локального использования ИИ-моделей

Google выпустила экспериментальное Android-приложение Google AI Edge Gallery, которое в скором времени появится и на iOS. Оно позволяет пользователям запускать ИИ-модели, загруженные с платформы Hugging Face, непосредственно на своих мобильных устройствах.

Особенностью приложения является его автономная работа – обработка данных, включая генерацию изображений, ответы на вопросы и редактирование кода, происходит непосредственно на процессоре телефона. Встроенный инструмент Prompt Lab дает возможность пользователям тонко настраивать параметры для таких задач, как перефразирование текста.

Приложение, распространяемое под лицензией Apache 2.0 и доступное на GitHub, использует вычислительные мощности устройства, поэтому скорость генерации зависит от его производительности.