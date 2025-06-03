Character.AI представила новые мультимедийные функции

Платформа Character.AI, известная своими чат-ботами для общения с ИИ-персонажами, представила новые мультимедийные возможности. Теперь пользователи могут создавать видео с помощью генератора AvatarFX, а также использовать инструменты Scenes и Streams для создания роликов с ИИ-персонажами и их публикации в социальной ленте. Ранее сервис работал исключительно с текстом, но, по словам представителей компании, сейчас он развивается в сторону более интерактивного опыта.

Пользователи могут создавать до пяти видео в день через AvatarFX: достаточно загрузить изображение, выбрать голос и написать реплики для персонажа. Также доступна функция настройки голоса через аудиофайл, однако, как отмечает TechCrunch, она пока работает нестабильно. Созданные видео можно превращать в сцены (Scenes) — короткие истории с заранее заданными сюжетами от других пользователей. Пока эта функция доступна только в мобильном приложении, но в ближайшее время появится и в веб-версии.

Инструмент Streams, позволяющий создавать живые диалоги между двумя персонажами, станет доступен на всех платформах уже на этой неделе. Готовые сцены можно публиковать в новой ленте сообщества.

С расширением мультимедийных функций возрастает и риск неправильного использования, например, создания видео с изображениями реальных людей. Компания заявляет, что блокирует загрузку фотографий настоящих людей, включая знаменитостей, и намеренно искажает изображения (как показано на рисунке ниже), чтобы предотвратить создание deepfake. Однако изображения известных персонажей система не запрещает, что может создавать возможности для злоупотреблений.

Каждое видео содержит водяной знак, но это не обеспечивает полной защиты. Например, при попытке создать дипфейк на основе рисунка Илона Маска (Elon Musk) результат выглядит неестественно, однако теоретически такие ролики всё равно могут быть использованы для обмана.