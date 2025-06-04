Adobe выпустила новое мобильное приложение Photoshop для Android-устройств

Adobe выпустила долгожданное мобильное приложение Photoshop для Android, впервые анонсированное в феврале. В рамках бесплатного бета-тестирования пользователи получают доступ к широкому спектру функций, включая мощные инструменты редактирования, такие как выделение, слои, маски и Tap Select для быстрого удаления или замены объектов.

Приложение позволяет легко объединять и смешивать изображения, а также незаметно удалять нежелательные элементы, например, случайных прохожих на фотографии. Интеграция с ИИ-генератором Firefly расширяет возможности Photoshop: генеративная заливка позволяет быстро изменять дизайн, а Object Select и Magic Wand обеспечивают точное выделение объектов. Бесплатная библиотека Adobe Stock предоставляет доступ к изображениям для использования в качестве основы для проектов.

Разработчики подготовили обучающие материалы для освоения функционала приложения. Стоимость Photoshop для Android после завершения бета-тестирования пока не объявлена. Новое мобильное приложение призвано закрыть потребность творческого сообщества в удобном и функциональном редакторе на мобильных устройствах.