Резиденты ПВТ принимают участие в конференции "ЦИПР-2025"

Белорусская делегация во главе с первым заместителем Министра связи и информатизации Республики Беларусь Павлом Ткачём принимает участие в юбилейной X конференции «Цифровая индустрия промышленной России», которая проходит в Нижнем Новгороде с 2 по 5 июня. В состав делегации вошли представители Секретариата Наблюдательного совета ПВТ и резиденты Парка высоких технологий ОДО «ИНТЕРМЕХ», ООО «Электронная экономика», ОДО «ЮКОЛА-ИНФО-Брест» и ГП «ЦИТ Минтруда и соцзащиты». Об этом сообщает пресс-служба ПВТ.

В рамках выставочной программы конференции резиденты ПВТ представляют свои передовые разработки, демонстрируя высокие темпы внедрения цифровых технологий и стремление к укреплению партнерских связей.

ЦИТ Минтруда и соцзащиты демонстрирует собственные решения, направленные на улучшение доступа к социальным услугам. Среди ключевых разработок – автоматизированные информационные системы, такие как АИС «ТЦСОН», предназначенная для оптимизации процессов социального обслуживания, и ИС «Доступная среда», которая фокусируется на обеспечении доступной инфраструктуры для инвалидов. Эти системы направлены на улучшение качества социальных услуг и создание более инклюзивного общества.

Компания «Электронная экономика» представляет ряд программных продуктов на платформе 1С, направленных на повышение эффективности управления и учета. В их портфолио — решения для управления закупками, швейным производством, а также системы маркировки товаров и документооборота. Программные продукты компании обеспечивают автоматизацию бизнес-процессов и позволяют предприятиям значительно повысить свою конкурентоспособность.

ОДО «ЮКОЛА-ИНФО-Брест» презентует широкий спектр решений для автоматизации бизнеса и делится своим опытом внедрения ERP-систем, интеграции современных систем MES, WMS, TMS и других, охватывающих все ключевые бизнес-процессы предприятий. Особое внимание уделяется вопросам импортозамещения и развития управленческого консалтинга. Специализацией компании является глубокая автоматизация предприятий всех секторов экономики - агропромышленного комплекса, нефтехимии, энергетики, машиностроения, легкой промышленности, логистики, финансового сектора и других.

ОДО «ИНТЕРМЕХ» демонстрирует импортонезависимую систему управления инженерными данными IPS. Эта система позволяет интегрировать данные и процессы, связанные с конструкторской и технологической подготовкой, в единую цифровую модель, что обеспечивает эффективное управление на различных этапах жизненного цикла изделия. Ключевые функции IPS включают строительство электронного архива предприятия, управление конфигурацией изделий, автоматизированную технологическую подготовку и интеграцию с другими системами, такими как ERP и MES.

В рамках осмотра выставки белорусский стенд посетили Премьер-министр Российской Федерации Михаил Мишустин, Министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Максут Шадаев и заместитель Министра промышленности и торговли Российской Федерации Василий Шпак.

Глава Правительства России ознакомился с белорусскими IT-решениями, отметив положительный опыт сотрудничества ОДО «ИНТЕРМЕХ» с рядом крупных российских предприятий.

Представители ПВТ и компаний-резидентов активно задействованы и в деловой программе ЦИПР-2025. В основной день мероприятия белорусская делегация приняла участие в пленарной сессии конференции «Цифровая индустрия промышленной России», где высокие гости обсуждали вопросы цифровой трансформации экономики, рассматривали стратегии цифровизации промышленности и делились достижениями технологической независимости в разных сферах.

В ходе встречи в Министерстве цифрового развития и связи Нижегородской области был проведён конструктивный диалог о перспективах сотрудничества в сфере цифровых технологий.

На сессии «Цифровое измерение развития Союзного государства» обсуждались реальные кейсы цифровизации отраслей экономики России и Беларуси, что подчеркивает важность совместных усилий в этой сфере.

Выступление директора компании «Электронная экономика» Максима Ефимовича с докладом о внедрении цифровой маркировки в Республике Беларусь стало значимым вкладом в обсуждение актуальных тем, касающихся маркировки товаров при экспорте в Россию, предоставив участникам ценные инсайты и практический опыт.

Кроме того, белорусская делегация ознакомилась с масштабным проектом IT-кампуса «Неймарк», который призван стать точкой притяжения для технологических компаний и IT-специалистов со всего мира. Этот кампус будет основываться на принципе сотрудничества между высшими учебными заведениями и IT-компаниями, что, безусловно, поспособствует подготовке компетентных специалистов и развитию инновационных технологий.