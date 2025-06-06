Mistral представила собственный ИИ-клиент для программирования

Французский стартап Mistral запустил собственный ИИ-инструмент для программистов под названием Mistral Code. Новый продукт выходит на рынок в качестве конкурента решениям GitHub Copilot, Anysphere’s Cursor и Windsurf.

Mistral Code, форк open-source проекта Continue, представляет собой усовершенствованную версию, обогащенную языковыми моделями, разработанными компанией Mistral. Эта платформа предлагает интеграцию непосредственно в популярные редакторы кода, а также инструменты для локального развертывания и корпоративные функции. В настоящее время Mistral Code находится на стадии закрытого бета-тестирования, доступного для пользователей JetBrains и Visual Studio Code.

По данным разработчиков, за работой Mistral Code стоят несколько моделей: