Лето на связи 4G: компания А1 улучшила работу своей LTE-сети в Минской, Могилевской, Гомельской и Гродненской областях

Компания А1 продолжает активную работу по расширению своей 4G-сети. Так, в результате последних работ значительное улучшение связи четвертого поколения смоги оценить жители 18 населенных пунктов Минской, Могилевской, Гомельской и Гродненской областей.

Увеличение емкости сети обеспечило еще более стабильный доступ к мобильному интернету по технологии LTE, увеличение скорости и качества передаваемого сигнала как в городских центрах, так и в сельской местности. Нынешнее улучшение – уже шестое техническое изменение с начала 2025 года. Постоянные усилия по улучшению сети четвертого поколения в различных регионах страны затрагивают как крупные населенные пункты, где основное внимание уделяется повышению емкости сети, так и удаленные точки, где качество покрытия повышается за счет развертывания дополнительных мощностей в различных частотных диапазонах, параметрической оптимизации и приоритизации трафика.

Связь 4G обеспечивает высокую скорость мобильного интернета и более стабильное соединение по сравнению со связью предыдущего поколения. На практике это означает более комфортные условия для пользователей: можно смотреть фильмы, не делая паузу для их дозагрузки, публиковать различный объемный контент в социальных сетях, а также звонить близким практически из любой точки страны без препятствий.

4G (LTE) в настоящее время является самым современным стандартом сотовой связи из действующих в Беларуси. В результате мероприятий, которые компания А1 предпринимает в партнерстве с инфраструктурным оператором beСloud, пользоваться связью четвертого поколения в сети А1 могут 99% жителей страны.

Чтобы перейти в 4G и воспользоваться всеми преимуществами качественной связи, нужно:

включить 4G (LTE) в настройках телефонного аппарата. Переход на новый стандарт связи совершенно бесплатный. При выборе такого режима мобильное устройство будет приоритетной сетью выбирать 4G, но при необходимости сможет автоматически временно переключиться в 3G; включить режим VoLTE в настройках для обеспечения более высокого качества голосовых вызовов; в случае, если SIM-карта не поддерживает LTE – заменить ее на USIM или eSIM. Сделать это можно совершенно бесплатно в любом магазине А1; в случае, если телефон не поддерживает LTE – выбрать актуальную модель по фильтру «Поддержка 4G/LTE».

Для проверки готовности вашего устройства и SIM-карты к работе в 4G-сети можно воспользоваться USSD-запросом *181# вызов. Более подробно ознакомиться с зоной покрытия и со средней скоростью 4G-сети А1 можно на официальном сайте А1 по ссылке, а также в приложении «Мой А1». А узнать о возможностях и преимуществах стандарта связи 4G – на специальной странице по ссылке.

Ознакомиться с покрытием мобильной сети для определенного адреса можно с помощью поиска по карте здесь. Вы также можете оставить пожелания по улучшению сети для конкретного адреса по ссылке.

О компании

Провайдер телекоммуникационных, ИКТ- и контент-услуг А1 начал свою коммерческую деятельность 16 апреля 1999 г., став первым мобильным оператором стандарта GSM в стране. С ноября 2007 г. компания входит в состав международной группы A1 Group, которая, в свою очередь, является европейским подразделением транснационального холдинга América Móvil, одного из крупнейших мировых провайдеров телекоммуникационных услуг с штаб-квартирой в Мексике.

Сотовая подвижная электросвязь от А1 имеет самое большое количество собственных сайтов в стандартах GSM и UMTS в Беларуси – более 14 000 – и имеет максимальные оценки по большинству интегральных показателей согласно совокупным данным независимого регулятора «БелГИЭ», которые доступны на портале оценки качества услуг электросвязи хваля.бел. Более того, благодаря партнерству с инфраструктурным оператором beСloud компания А1 объединяет более 6500 базовых станций в стандарте LTE/4G.