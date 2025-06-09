В ПВТ состоялось заседание Наблюдательного совета ПВТ

В Парке высоких технологий состоялось заседание Наблюдательного совета ПВТ под председательством главы Правительства Александра Турчина. Об этом сообщает пресс-служба Парка.

С учетом значимости вопросов цифрового развития для экономики страны в мае текущего года Наблюдательный совет Парка высоких технологий возглавил Премьер-министр Республики Беларусь. Соответствующий Указ подписал Президент Беларуси Александр Лукашенко.

Открывая мероприятие, глава Правительства подчеркнул:

– Парк – достижение нашей суверенной страны, детище Президента. При его участии, содействии Парк был создан, развивается. Наша задача в текущем моменте – двигаться вперед, используя новые формы, новые механизмы.

Представляя членам Наблюдательного совета начальника Секретариата Анну Рябову, которая ранее курировала вопросы цифрового развития в должности заместителя Министра связи и информатизации, Александр Турчин акцентировал, что, несмотря на сложности, ПВТ работает и растет. «Задача – придать этому росту соответствующий динамизм. Многое меняется в мире, особенно в мире цифры. Нам важно не отставать», – добавил он.

Глава Наблюдательного совета обозначил видение направлений деятельности Парка, которым должно быть уделено интенсивное внимание. Среди них – более активная работа по цифровизации экономики страны и поддержка образовательных проектов и научного сообщества.

Как отметила Анна Рябова: «Одно из самых важных направлений – это реинвестирование накопленного потенциала Парка в традиционные отрасли экономики». Она проинформировала, что порядка 2,5 тысяч решений от резидентов ПВТ могут быть внедрены на внутреннем контуре. «И мы будем выстраивать нашу совместную работу с компаниями по открытию прозрачного интенсивного канала поступлений этих решений в экономику страны», – добавила начальник Секретариата.

Кроме этого, она обратила внимание на продолжение взаимодействия Парка высоких технологий с системой образования, акцентировав, что поддержка и реализация смелых образовательных инициатив должна стать важной частью работы Секретариата и резидентов.