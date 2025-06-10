Представлен ИИ-тренер Workout Buddy

На WWDC 2025 Apple представила Workout Buddy — персонального виртуального тренера с ИИ. Этот сервис, основанный на технологии Apple Intelligence, анализирует данные тренировок (дистанцию, активность, темп, нагрузку) и дает пользователям рекомендации в режиме реального времени.

Мотивационные комментарии, озвученные голосами известных инструкторов Fitness+ (например, Джеймса Хеффернана и Сибилл Мур), создают ощущение работы с настоящим тренером. Пользователи смогут выбрать предпочитаемый голос.

Обновленное приложение Workout на Apple Watch и iPhone будет интегрировано с Workout Buddy, отслеживая пульс, темп и другие параметры, обеспечивая мотивацию во время тренировки и предоставляя после неё подробную статистику с достижениями (например, награды за преодоление определённых дистанций).

На старте Workout Buddy будет поддерживать основные виды тренировок и английский язык. Apple особо подчеркнула приватность и индивидуальный подход сервиса.