Все, что нужно, — в одном месте: лучшие предложения из магазинов А1

Выбирая ту или иную вещь, мы ждем не только того, чтобы она исправно работала и выполняла свои непосредственные функции. Главный дополнительный бонус от любой покупки — радость, которую они нам приносят. А лучший во всех отношениях способ эту радость получить — выгодные условия приобретения. Именно это условие мы держали в уме, когда отправлялись в магазины А1 за сегодняшней подборкой лучших предложений.

HONOR 400 Lite — одна из новинок в ассортименте А1 — порадует своих владельцев ярким экраном, отличными фотографиями и стильным дизайном. А еще — дополнительной выгодой: при покупке устройства можно получить промокод на беспроводные наушники HONOR Earbuds X6 за 10 копеек.

В А1 действует выгодная цена и на флагманский HONOR Magic6 Pro. Смартфон предлагается со скидкой до 900 рублей, а оформить покупку можно единым платежом или в рассрочку до 24 месяцев. И это еще не все: вторым бонусом станет стильный фирменный чехол за 10 копеек.

Парад скидок на разнообразные устройства HONOR продолжают беспроводные наушники HONOR CHOICE Earbuds Clip. Необычную, но очень удобную модель оценят любители активного образа жизни: наушники надежно держатся в ухе даже во время тренировок и не мешают занятиям. А скидка в размере 100 рублей делает покупку еще более приятной.

До 100 рублей могут сэкономить в А1 покупатели разнообразных аксессуаров от бренда Xiaomi. Выгодные цены действуют на различные модели фитнес-браслетов, смарт-часов и беспроводных наушников. А при желании покупатели могут воспользоваться рассрочкой до 24 месяцев.

Интересно провести время дома поможет телевизор — с качественной картинкой, разнообразными возможностями и современными «умными» функциями. Под это описание идеально подходит любая из актуальных моделей Яндекс ТВ Станции. Тем более, что в магазинах А1 на них действуют скидки до 351 рубля с дополнительным бонусом для каждого покупателя: возможностью бесплатно оформить подписку «Всё включено» от VOKA на 60 дней.

А чтобы находиться дома было еще приятнее, А1 предлагает сразу несколько акций на умную технику для поддержания чистоты и порядка. Так, на покупку роботов-пылесосов Trouver Robot P50 Pro Ultra и P50 Ultra с автоматической базовой станцией, которая благодаря своему функционалу позволяет надолго забыть об обслуживании домашних помощников, действуют скидки до 100 рублей. Полезный бонус ожидает покупателей вертикальных пылесосов и роботов-пылесосов Dreame: выбрав любой товар из акционного списка, они получат легкий компактный фен Dreame Hairdryer Pocket за 10 копеек по специальному промокоду.

Детально изучить особенности устройств из нашей подборки, получить квалифицированную консультацию специалистов и оформить покупку можно в магазинах А1 или онлайн: акции действуют в том числе и для посетителей интернет-магазина компании.