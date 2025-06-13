Meta выкупила 49 % акций в ИИ-компании Scale AI

В гонке за лидерство в сфере искусственного интеллекта Meta инвестировала $14,3 млрд, приобретая 49% акций компании Scale AI. Meta привлекла генерального директора Scale AI Александра Вана в качестве руководителя новой лаборатории ИИ.

Scale AI, поставщик услуг по маркировке данных для таких гигантов, как Google и OpenAI, играет ключевую роль в обучении моделей ИИ. Компания использует для этого значительное количество недорогих зарубежных кадров. Ван теперь подчиняется напрямую Марку Цукербергу. Он возглавит разработку «суперинтеллекта» в Meta. Также Ван сохранит место в совете директоров Scale AI.

Meta обещает в ближайшее время представить подробности о своих амбициозных планах и новой команде. По информации The Verge, Цукерберг лично активно вербует ведущих специалистов в области ИИ. Он использует прямые обращения и щедрые предложения о заработной плате, включая многомиллионные годовые контракты. Эти специалисты, в том числе из Google, будут работать под руководством Вана.